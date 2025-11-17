Documentaire

Ce qui est célébré le 4 juillet n’est pas l’indépendance des États-Unis, votée par les délégués du Congrès continental de Philadelphie deux jours auparavant, mais un texte fondateur, la Déclaration d’indépendance, qui va imposer au monde une nouvelle philosophie à travers ces mots fracassants : « Il faut tenir pour une vérité d’évidence que les hommes sont créés égaux. »

Mais comment concilier l’universalité des Lumières avec l’exceptionnalité d’une nation libérale fondée dans la guerre civile ?

Les dessous de l’histoire

Dans cette deuxième saison aussi passionnante et ludique que la précédente, l’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, poursuit son exploration alerte des dates marquantes de l’histoire, des trésors artistiques ornant la grotte de Lascaux, en 18 000 avant notre ère, au coup d’État militaire contre le président chilien Salvador Allende, le 11 septembre 1973. Pour se faire, il use de son talent de conteur, associé à une animation qui s’appuie sur une riche iconographie, et convoque éclairages de spécialistes et approche réflexive. L’historien bouscule ainsi notre regard sur vingt événements majeurs et les traces qu’ils ont laissées dans les mémoires, les replaçant dans une perspective globale et assumant les incertitudes de la science historique.

Documentaire disponible jusqu’au 31/12/2027