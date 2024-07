Documentaire



Archipel océanique au large du continent européen, le Royaume Uni est une construction géopolitique originale.

L’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles, et l’Irlande du Nord composent cet état multinational, cinquième puissance mondiale, deux fois plus petit que la France, mais possédant une population semblable.

Le temps d’une journée le film révèle le double visage de ce pays, uni par l’histoire, mais traversé de clivages qui en menacent l’unité et en façonnent les paysages: entre Londres et le reste du pays, entre le Nord et le Sud, entre des territoires désertés et des villes saturés…

Réalisation : Roland THERON et Timothée JANSSEN