Podcast Le mariage à trois de Lady Di Le mariage à trois de Lady Di fait référence à la relation de Lady Diana Spencer, qui était mariée...

Documentaire Gandhi : la non-violence comme arme En prônant la désobéissance civile, une forme de résistance pacifique, Gandhi a entraîné des milliers d’Indiens dans une lutte...

Podcast L’armée allemande face au débarquement du 6 juin 1944 Le 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés sur les plages normandes, est l’une des dates les plus...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep3 – La répression raciale La répression raciale : A travers une série de témoignages, une évocation du rôle joué par les policiers sous...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep2 – La répression politique La répression politique : Poussés par un anticommunisme culturel et professionnel exalté par la propagande, les attentats et les...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep1 – Une nouvelle police Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...

Documentaire Vichy, la prise de pouvoir par Philippe Pétain À travers l’histoire de la 3e République et la montée des périls, le lent cheminement du Maréchal Pétain vers...

Documentaire Le piège italien | Octobre – Décembre 1943 Alors qu’Hitler fait face à des frustrations sur tous les fronts, les Japonais sont tenus à distance par les...

Documentaire Martin Luther King et la lutte pour les droits civiques Il existe des événements qui ont bouleversé le monde de l’histoire contemporaine. Planète Bac – Quand le monde bascule...

Documentaire Magda Goebbels, la première dame du IIIème Reich Magda Goebbels, née le 11 novembre 1901 à Berlin où elle est morte le 1er mai 1945, était la...

Documentaire Les survivants d’Omaha Beach #2 Le 6 juin 1944 a eu lieu l’une des plus grandes opérations militaires de tous les temps. 200 000...

Documentaire L’incroyable histoire de la secte de l’Ordre du Temple Solaire Après une série d’évènements funestes et mystérieux, des policiers suisses, français, québécois et trois journalistes se lancent dans une...

Documentaire La Tragédie d’Izieu : les enfants face à la machine de mort Au début de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Juifs d’Europe de l’Est et d’Allemagne se réfugient en...

Documentaire Retour à Kigali Ancien grand-reporter, Jean-Christophe Klotz a été l´un des rares journalistes français à se rendre au Rwanda en 1994, en...

Documentaire Revanche à Midway Du 4 au 6 juin 1942, le USS Enterprise a pris part à l’une des batailles les plus célèbres...