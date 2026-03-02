Anne Ghesquière reçoit Natasha Andrews, professeure de yoga et praticienne en santé intégrative. Comment passer d’une santé subie à une vitalité joyeuse et durable ? Comment décoder les cycles saisonniers pour mieux prendre soin de soi ? Et comment les pratiques ancestrales comme le yoga et l’Ayurveda peuvent-elles devenir de véritables alliées de longévité et une santé rayonnante ? Natasha Andrews nous invite à ralentir, à respirer et à renouer avec les rythmes naturels du corps et de la vie. Yoga saisonnier, respiration, rituels bien-être, alimentation inspirée de l’Ayurveda : elle mêle avec grâce philosophie du vivant et hygiène de vie pour rendre la santé plus simple, plus consciente et plus accessible.