Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le secret contre la fatigue D’où vient la fatigue ? Comment la distinguer d’une simple flemme ? Et pourquoi passer plus de temps sur...

Article L’art de prendre soin de son microbiote Le microbiote, cet ensemble de milliards de micro-organismes vivant dans nos intestins, joue un rôle clé dans notre santé....

Article Sarcopénie : la trahison de votre corps après 40 ans Dès l’aube de la quarantaine, une métamorphose invisible s’opère au cœur de vos fibres. Ce processus, souvent ignoré car...

Article Alimentation anti-cystite : aliments à éviter et à privilégier La prévention des infections urinaires récidivantes est un enjeu de santé majeur qui dépasse largement le simple cadre de...

Article D’ou viennent les craquements de doigts ? Le craquement des doigts est un phénomène que beaucoup d’entre nous ont expérimenté, souvent accompagné de curiosité et parfois...

Podcast Qu’est-ce que l’hermaphrodisme ? Hermaphrodite, l’enfant d’Hermès et d’Aphrodite dans la mythologie grecque, a donné son nom à ce phénomène biologique. En quoi...

Article Petit-déjeuner : salé ou sucré ? Le meilleur choix santé Le réveil sonne, l’odeur du café commence à embaumer la cuisine et une question fondamentale se pose, dictant souvent...

Conférence Le droit de maigrir ou le droit de guérir ? Le droit de maigrir ou le droit de guérir : cette question soulève un dilemme contemporain aux résonances profondes,...

Podcast Paul Karason, un homme-schtroumpf ? « Il est bleu ! Vraiment, véritablement bleu ! » Tels sont les mots d’Oprah Winfrey face à Paul Karason, invité...

Article Protéines : lesquelles consommer quand on prend de l’âge ? Les besoins en protéines évoluent avec l’âge, il est donc important de choisir les bonnes sources pour maintenir une...

Article Sept astuces pour relever le défi du Dry January Le Dry January, ou « janvier sans alcool », est un défi lancé à des millions de personnes à travers le...

Conférence Santé, traumatismes et attachement Le 3 mars 2021, le Centre Pierre Janet de l’Université de Lorraine a organisé « Santé, traumatismes et attachement », une...

Documentaire Le téléphone portable, une arme d’addiction massive Avec l’apparition du premier smartphone en 2007, la première génération d’ados « smartphone-compatible» est née et avec elle toutes...

Documentaire Parents de prématurés, quotidien semé d’embuches À l’hôpital, Karine et Xavier découvrent la vie quotidienne éprouvante des parents de nourrissons prématurés, confrontés aux aléas médicaux...

Documentaire Urgences de Créteil : nuits d’angoisse au service psy Plongée au cœur d’un hôpital de Créteil, à la rencontre des médecins qui consacrent leurs nuits à prendre en...

Documentaire Maison de retraite : la loi du silence Voici une plongée au cœur des maisons de retraite française, ce que nous y avons découvert est bien loin...

Article Les avantages d’une alimentation à indice glycémique faible Adopter une alimentation à indice glycémique faible présente de nombreux avantages pour la santé. L’indice glycémique (IG) mesure la...

Article Consommation de café pendant la grossesse : est-ce recommandé ? La consommation de café pendant la grossesse suscite depuis longtemps de nombreuses interrogations parmi les futures mamans. Le café,...

Documentaire Le scandale des U.V L’Australie, pays championne des cancers de la peau, a mis en place un programme d’éducation pour former les enfants,...