Découvrir Narbonne le temps d’un week-end, c’est s’aventurer sur une côte du Midi méconnue et pourtant généreuse. A pied, en bateau, à cheval ou à vélo, c’est un dépaysement complet, entre terre et mer, patrimoine et biodiversité, viticulture et gastronomie. Jérôme Pitorin débute son périple dans le vieux Narbonne.
Au sommaire :
– Les habitants du Canal
– Narbonne, un art de vivre entre ville et plage
– La gastronomie narbonnaise
– Un riche patrimoine naturel
– La Tramontane ou comment faire du vent un atout
– Les villages médiévaux