Les Boomers ont connu l’or, la génération Y découvre les cryptoactifs et s’en empare. Cryptomonnaies, NFT, Web3 marquent un changement d’environnement numérique révolutionnaire et ouvrent le champ des possibles, comme en lointain écho aux utopies qui accompagnèrent la naissance d’Internet. Ces aspirations à la décentralisation ont émergé il y a une quinzaine d’années suite à la crise financière de 2008 et la défiance dans les institutions financières qui s’ensuivit.

L’Internet de la monnaie, et la promesse d’organisations décentralisées signent-elles le passage à une nouvelle génération dans l’histoire des technologies ? Comment combiner les différentes approches des cryptos : monnaies, actifs financiers, outils transactionnels ou briques indispensables d’une économie décentralisée ? Quelle est la vérité sur le coût environnemental de cet univers ultra-connecté ?

Grâce à l’expertise transverse et pertinente des experts réunis par l’EPITA, cet échange a permis de clarifier nombre de questionnements à la croisée d’enjeux encore mal compris sur les plans techniques, juridiques, économiques et sociétaux.