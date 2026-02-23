Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Et si la Saint-Valentin ne concernait pas que les humains ? L’éthologie montre que chimpanzés, baleines ou encore oiseaux...
Entre ses griffes semi-rétractiles, sa colonne vertébrale souple et sa queue faisant office de balancier, la morphologie unique du...
Le phénomène de disparition des abeilles inquiète de plus en plus de personnes, et beaucoup cherchent des moyens d’agir...
Un scientifique mène l’enquête pour découvrir si le mythe du « jaune miam miam » est fondé.
Aux Bahamas, la vie des célèbres cochons nageurs de l’île Big Major Cay n’est pas si rose qu’il n’y...
Prenant son nom de la teinte unique de son plumage, cet oiseau réservé est moins connu que ses cousins...
En Afrique du Sud, des moutons tiennent compagnie aux rhinocéros et ça fait du bien à tout le monde...
Pour échapper à l’homme et aux autres prédateurs, certains animaux utilisent diverses ruses : technique de dissimulation (gélinottes et...
Les relations des hommes politiques avec leurs animaux en disent long sur leur conception du pouvoir, de la société,...
Chauffeur privé, gastronomie, jeux… ce chien s’éclate !
Le diplodocus est l’un des dinosaures les plus emblématiques et fascinants ayant jamais existé. Son allure majestueuse et sa...
Aux confins de l’Arctique : un cimetière marin, une sépulture improbable qui renferme d’innombrables fossiles, ceux de terrifiants monstre...
Dans le détroit de Messine, qui sépare le sud de l’Italie de la Sicile, les courants sont redoutables et...
Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...
Partout dans le monde, la cohabitation entre les grands animaux et les humains est à la fois fascinante et...
Infatigable vagabond en perpétuelle quête de nourriture, le bien nommé glouton affectionne les régions inhabitées aux confins de la...
Le faucon pèlerin a été pendant des siècles en Europe l’oiseau des rois et des seigneurs. Nul hasard à...
Voici 65 millions d’années, le tyrannosaurus rex règne sur les plaines peuplées de monstres à bec ou à cornes....
Prenez votre envol aux côtés d’un groupe d’oiseaux migrateurs et suivez-les tout le long de leur incroyable voyage vers...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site