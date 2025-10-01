Lorsque ces deux buffles de plus de 750 kg s’affrontent de toutes leurs forces, c’est un combat sans merci qui s’engage.
Le babouin ne peut pas rivaliser avec la vitesse des gazelles, mais son intelligence fait de lui un redoutable...
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
Un fort pourcentage de la population française a peur des araignées… et vous ? Il existe une différence entre...
La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle...
Les fourmis sont fascinantes par leur capacité à organiser des sociétés complexes et à développer des relations symbiotiques avec...
Les Tamarins vont-ils survivre face à une nouvelle menace ? Dans la forêt atlantique du Brésil, les Tamarins lions...
À l’occasion de la sortie au cinéma du film Cats, interrogeons Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat, sur l’éthologie...
La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...
10.000 à 15.000 années en arrière, de nombreuses espèces qui appartenaient à ce qu’on appelle la « méga faune » disparaissaient....
Dietmar Kroepel et son chien Flint forment une équipe de choc : le duo est capable de retrouver des...
Le cameraman Vianet Djenguet part à la découverte de la faune le long de la rivière Congo, dans les...
Pour échapper à l’homme et aux autres prédateurs, certains animaux utilisent diverses ruses : technique de dissimulation (gélinottes et...
Rencontre avec des hommes et des femmes passionnés par la défense de la vie sauvage et, spécialement, celle des...
C’est dans la jungle du Népal, au pied de la chaîne Himalayenne, que vit une créature mythique : le...
Spécimens colorés ou as du camouflage, de toutes les tailles et toutes les formes, les coléoptères sont des pollinisateurs...
A part dans un film Disney où il est un cuisiner de haut vol, il a bien mauvaise presse,...
Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...
Accoucher dans la paille n’a jamais perdu de son charme
Elle est aux petits soins pour ses tapirs
Ce documentaire retrace l’extraordinaire histoire de la coopération entre hommes et chiens, depuis la domestication du canidé en Asie...
