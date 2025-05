Documentaire

Depuis plus de quarante ans, Véronique Sanson bouleverse le public avec sa voix singulière, ses mélodies poignantes et des textes profondément personnels. Artiste à fleur de peau, à la fois libre et tourmentée, elle a toujours puisé dans sa vie tumultueuse la matière de ses plus grandes chansons. Ce portrait intime, nourri de témoignages de ses proches — sa sœur Violaine, son fils Christopher, ses musiciens — et d’archives rares, revient sur les moments clés de son existence : sa passion avec Michel Berger, son départ inattendu pour rejoindre Stephen Stills aux États-Unis, ses années d’exil, ses dérives, ses douleurs… et sa formidable résilience.

Réalisé par Elodie Mialet