Les serpents sont souvent perçus comme des créatures sinueuses et furtives, capables de se déplacer rapidement et efficacement à...
Le diplodocus est l’un des dinosaures les plus emblématiques et fascinants ayant jamais existé. Son allure majestueuse et sa...
Steeve Côté nourrit depuis longtemps une passion pour un animal timide : la chèvre de montagne. Depuis 1994, ce...
Des spécialistes envoient un drone pour repérer les grands requins blancs à proximité d’une plage. La technique de camouflage...
Les attaques de grand requin blanc hors de l’eau sont les plus spectaculaires car elles concentrent vitesse, force et...
Le putois, un petit mammifère de la famille des mustélidés, est souvent méconnu du grand public. On le confond...
C’est la première fois que les scientifiques tombent sur un tel spécimen et ils décident de le baptiser « Zombie ».
Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...
A la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte, un crocodile du Nil se souvient de la glorieuse époque où ses...
Les esprits affamés traquent nos océans et les nouvelles découvertes d’aujourd’hui révèlent l’intelligence extraordinaire de nombreux prédateurs marins. Ces...
Dans le nord de l’Alberta, des scientifiques tentent de comprendre ce qui a bien pu tuer un troupeau de...
Appeler l’orignal est-il un exploit? Un art complexe maîtrisé uniquement par les chasseurs et certains naturalistes comme Gisèle? Il...
Savez-vous pourquoi le pelage des paresseux est parfois vert ? Voici la réponse, et elle n’est pas très appétissante....
Un léopard dans la baignoire, un lynx dans le salon. En matière d’animaux exotiques, les Russes ne font pas...
Malgré son surnom « d’île des éléphants », le Sri Lanka a vu sa population de pachydermes passer de 20 000...
Sur des commentaires dits par Pierre Arditi, quelque part dans l’immense écrin de la forêt amazonienne, un jeune agouti...
La rencontre entre Donovan, l’alpha du refuge Chimp Haven, et le nouvel arrivant Midge, a lieu sous l’œil attentif...
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Mêlant animations de John Howe, le directeur artistique du...
La tortue grecque. La tortue d’Hermann. La cistude. La tortue sillonnée d’Afrique. La tortue rayonnée de Madagascar. Ce film...
A la fin de l’hiver, des milliers de requins saumons se rassemblent sur la côte septentrionale du golfe d’Alaska...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site