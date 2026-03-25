Nous sommes en bord de mer, à Dinard tout juste en face de St Malo. Et pour bien commencer cette balade, Charlotte Dekoker a pris rendez-vous avec Henri Fermin, historien local passionné par sa ville.
C’est la personne incontournable lorsque l’on veut découvrir la ville aux 407 villas. Il nous emmène sur la promenade du clair de lune… charmant non ? Après la plage de l’écluse, on continue la promenade quelques mètres plus loin vers la pointe du moulinet. Ici on a une formidable vue sur Dinard, sa plage et ses villas mais aussi St Malo.
Charlotte rencontre Daniel avec qui l’on va évoquer son activité favorite… la pêche à pied.
Pour bien continuer, voici l’un des produits emblématiques de la Bretagne : la célèbre galette ! Rodolphe est Maître Sarrasin et il nous invite dans sa boutique.
Avant de repartir, Charlotte vous propose une dernière rencontre : Elle vous présente Alexandre, amoureux d’art et bien sûr, amoureux de Dinard !
Il nous entraîne dans ses petits sentiers préférés et ses plages cachées.