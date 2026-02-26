Podcast

L’histoire de l’Occupation et de Vichy est souvent racontée à l’échelle nationale ou depuis les grandes villes. Pourtant, en se plaçant à l’échelle d’un village, on observe de plus près les mécanismes de solidarité, de résistance ou de passivité au sein d’une petite communauté où tout le monde se connaît. C’est cet exercice de micro-histoire que propose l’historien spécialiste de la Shoah, Pierre-Jérôme Biscarat, en choisissant le cadre de Belley, sous-préfecture de l’Ain marquée par les occupations allemande et italienne, ainsi que par l’administration collaborationniste de Vichy.

À hauteur des habitant·es, on découvre le vécu quotidien de la guerre. Les archives de l’administration locale révèlent aussi l’attitude ambiguë du sous-préfet, qui facilite l’installation de la maison d’Izieu où des enfants juifs trouvent refuge, tout en coopérant par moments avec la politique de déportation. Enfin, l’historien met en lumière les réseaux de Résistance et de sauvetage qui s’organisent dans ce territoire proche de la Suisse, face aux politiques discriminatoires de Vichy et de l’occupant.