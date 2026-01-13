Documentaire

Du Pacifique aux Maldives, une faune aquatique d’une extraordinaire diversité se presse le long des parois escarpées des volcans sous-marins.

Roca Partido, un îlot du Pacifique à trois cent cinquante kilomètres des côtes mexicaines, attire les requins corail, menacés par la surpêche et la pollution, les requins des Galápagos et les requins-baleines, les plus gros poissons du monde…

Autour d’une autre montagne sous-marine, à une centaine de kilomètres de là, d’immenses bancs de sardines suscitent la convoitise des frégates, thons et espadons voiliers tandis que des poissons anges nettoient les raies manta.

L’origine de cette fréquentation assidue : les courants, qui, en se heurtant aux reliefs sous-marins, poussent le plancton vers la surface et le piègent dans des tourbillons d’eau.

Réalisation: Rolf J. Möltgen

Année: 2012