Ils pensaient faire des économies… mais ont tout perdu. Derrière les promesses de rénovations énergétiques et d’aides d’État, des milliers de Français tombent dans le piège des arnaques à la rénovation. Travaux bâclés, entreprises fantômes, crédits à rembourser pour des installations inutilisables : certains ménages se retrouvent endettés, d’autres doivent quitter leur logement. En 2024, plus de 30 000 signalements ont été enregistrés par les services anti-fraude. Témoignages de victimes, enquêtes sur ces réseaux bien rodés et décryptage d’un système qui laisse des familles brisées.