Construire sa maison peut devenir le combat d’une vie quand le promoteur s’évapore. Ce reportage présente le quotidien d’Alain et Véronique, forcés de finir leur maison seuls après cinq ans de malfaçons et d’abandons. Entre les nuits de travail d’Alain et le sacrifice professionnel de Véronique, le documentaire dévoile les coulisses d’une épopée solidaire pour échapper à la ruine. Un portrait factuel sur la résilience de familles prêtes à repartir de zéro pour sauver leur toit. Découvrez l’envers du décor du rêve immobilier français, où le courage remplace l’argent des assurances.

Un documentaire de Julie Samuel, Yann Candelier