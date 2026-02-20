Documentaire

D’origine le plus souvent naturelle, le méthane contribue au réchauffement climatique, et ce bien plus que le CO2. Or il se trouve que les infrastructures gazières et pétrolières peuvent s’avérer sujettes à des fuites de méthane. En Croatie, un expert utilise une caméra spéciale pour documenter les nombreuses fuites affectant les sites d’extraction et les pipelines.

Et de constater que bien souvent, rien n’est entrepris et que les problèmes persistent, même au bout de six mois.

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 14/11/2030