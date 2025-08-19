Depuis 2011, Mahammad Mirzali, un youtubeur azérie, conteste l’autorité de la famille Aliyev à la tête de l’Azerbaïdjan depuis presque 20 ans, et dénonce la corruption généralisée de ce régime autoritaire. Face aux nombreuses pressions qu’il a reçues, il a été obligé de fuir son pays en 2016 pour assurer sa propre survie. Depuis, Mahammad Mirzali vit en France où il a obtenu le statut de réfugié politique. Il a déjà l’objet de plusieurs tentatives d’assassinat sur le territoire hexagonale, et vit dorénavant sous protection policière.