Conférence La chirurgie du coeur de demain Découvrez l’intervention du Pr Pascal Leprince lors de la conférence du 5 octobre 2023 sur le thème de la...

Conférence Perturbateurs endocriniens Comment évaluer et faire face à ce risque émergent ? Les perturbateurs endocriniens sont au cœur d’une polémique qui...

Conférence Le cerveau des enfants et des adolescents face aux écrans Les écrans ont envahi notre quotidien. Nous passons plus de 5 heures par jour en moyenne devant nos écrans...

Podcast Sciences dans tous les sens L’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat, le goût… Dans le monde des odeurs, où les molécules olfactives se ressemblent...

Conférence L’exercice physique, un médicament à large spectre ? Le constat est alarmant : nos sociétés modernes doivent faire face à un nombre croissant de patients souffrant du...

Documentaire Expériences sur l’homme : quand la science dépasse les limites ? « Au nom de la Science, la recherche sur l’homme » questionne la recherche en médecine moderne et analyse...

Podcast L’amour : une affaire de cœur et/ou de cerveau Baisse de désir, incompréhension dans le couple, passion qui s’éteint… Et si notre cerveau amoureux suivait un programme biologique...

Documentaire Le coccyx, un vestige de nos ancêtres Nos ancêtres avaient une queue, aujourd’hui nous avons le coccyx !

Documentaire Est-il vrai qu’on mourait jeune avant ? Les progrès de l’agriculture, de l’hygiène et de la médecine ont permis d’augmenter constamment l’espérance de vie moyenne au...

Documentaire Dépression, le mal du siècle ? Enquête sur la généralisation de ce mal grandissant qui menace nos sociétés modernes. Un documentaire de Michèle Dominici.

Documentaire Cholestérol le grand bluff (2/2) Depuis les années 1950, le cholestérol est désigné comme le grand responsable des maladies cardio-vasculaires. Pourtant, de plus en...

Documentaire Odorat : à la recherche du sens perdu Avec l’épidémie de Covid-19, des millions de personnes ont perdu l’odorat – parfois en même temps que le goût....

Documentaire Professeur Raoult, enquête sur un rebelle Ce lundi à Marseille, une file d’attente s’étire sur plusieurs dizaines de mètres. La plupart des patients portaient des...

Podcast Aphantasia : sans image tu penseras Il était une fois, un prince bleu qui vivait dans un château… bleu. Depuis le haut de sa tour,...

Conférence Les mécanismes cérébraux des apprentissages Les recherches récentes en neurosciences ont permis d’identifier des mécanismes clés du fonctionnement cérébral lors des apprentissages. Leur analyse...

Documentaire De la musique pour accorder le cerveau La musique active des circuits complexes dans notre cerveau. Elle peut aider des malades de Parkinson ou des victimes...

Documentaire Eaux usées : cocktail toxique ou précieux ? Les entrailles de nos villes sont parcourues par un vaste réseau de canalisations contenant un cocktail douteux d’eaux usées. Traité...

Documentaire Neurodroits : comment protéger nos pensées ? Que serait le monde si on pouvait lire et contrôler nos pensées ? Un scénario de SF que la...