Le cœur humain peut battre jusqu’à 3 milliards de fois en moyenne tout au long d’une vie. Découvrez-en plus sur l’anatomie du cœur et sur la manière dont cet organe musculaire fournit l’oxygène qui donne vie à tout notre corps.
Découvrez l’intervention du Pr Pascal Leprince lors de la conférence du 5 octobre 2023 sur le thème de la...
Comment évaluer et faire face à ce risque émergent ? Les perturbateurs endocriniens sont au cœur d’une polémique qui...
Les écrans ont envahi notre quotidien. Nous passons plus de 5 heures par jour en moyenne devant nos écrans...
L’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat, le goût… Dans le monde des odeurs, où les molécules olfactives se ressemblent...
Le constat est alarmant : nos sociétés modernes doivent faire face à un nombre croissant de patients souffrant du...
« Au nom de la Science, la recherche sur l’homme » questionne la recherche en médecine moderne et analyse...
Baisse de désir, incompréhension dans le couple, passion qui s’éteint… Et si notre cerveau amoureux suivait un programme biologique...
Nos ancêtres avaient une queue, aujourd’hui nous avons le coccyx !
Un couple d’animateurs cherche des réponses aux questions que pose le fonctionnement de l’univers quotidien.
Les progrès de l’agriculture, de l’hygiène et de la médecine ont permis d’augmenter constamment l’espérance de vie moyenne au...
Enquête sur la généralisation de ce mal grandissant qui menace nos sociétés modernes. Un documentaire de Michèle Dominici.
Depuis les années 1950, le cholestérol est désigné comme le grand responsable des maladies cardio-vasculaires. Pourtant, de plus en...
Avec l’épidémie de Covid-19, des millions de personnes ont perdu l’odorat – parfois en même temps que le goût....
Ce lundi à Marseille, une file d’attente s’étire sur plusieurs dizaines de mètres. La plupart des patients portaient des...
Il était une fois, un prince bleu qui vivait dans un château… bleu. Depuis le haut de sa tour,...
Les recherches récentes en neurosciences ont permis d’identifier des mécanismes clés du fonctionnement cérébral lors des apprentissages. Leur analyse...
La musique active des circuits complexes dans notre cerveau. Elle peut aider des malades de Parkinson ou des victimes...
Les entrailles de nos villes sont parcourues par un vaste réseau de canalisations contenant un cocktail douteux d’eaux usées. Traité...
Que serait le monde si on pouvait lire et contrôler nos pensées ? Un scénario de SF que la...
Les maladies mentales représentent un défi majeur pour la société contemporaine, affectant des millions de personnes à travers le...
