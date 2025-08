Documentaire



Depuis sa naissance, en 1903, le Tour passionne et divertit les Français. Mais il est aussi un miroir de l’Histoire de notre pays et de ses habitants. La course redessine les frontières, participe au développement de l’industrie, à l’évolution du territoire national, à l’essor de la consommation à grande échelle et du tourisme de masse. Comment un événement sportif est-il devenu, à ce point, partie prenante de notre destin commun ? À l’occasion de la 110ème édition, sous la forme d’une grande fresque, c’est cette réalité que ce documentaire entend mettre en image.