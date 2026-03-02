Documentaire

Ce beau documentaire exhume les fantômes des trois héros suédois d’une expédition sans retour au pôle Nord, au travers de leurs photos, journaux de bord et lettres retrouvés en 1930, trente-trois ans après leur disparition.

C’est un ballon gris échoué sur la glace, dans le blanc de la banquise et du ciel, entouré de trois silhouettes masculines, un jour de l’été 1897. Quelques jours de dérive plus tôt, le 11 juillet 1897, August Salomon Andrée, le chef de l’expédition, le jeune Nils Strindberg, promu photographe, et le jeune ingénieur Knut Fraenkel, se sont envolés du Svalbard, archipel du nord de la Norvège, afin de cartographier la terra incognita qu’est alors le pôle Nord à bord de leur ballon à hydrogène. Strindberg, le benjamin du trio, tente l’aventure pour la deuxième fois aux côtés d’Andrée. Cette fois, il a eu plus de mal à quitter la Suède : il est tombé amoureux d’une jeune femme, Anna, avec laquelle il se fiance au cours du voyage. Mais alors que le monde entier se passionne pour l’expédition, leur patrie en tête, tout contact avec elle est rompu après quelques messages optimistes, arrivés par pigeons voyageurs. Des recherches entreprises l’été suivant demeurent infructueuses. Ce n’est qu’en 1930, trente-trois ans plus tard, grâce à une fonte des glaces exceptionnelle lors d’un été particulièrement chaud, que l’équipage d’un navire parti chasser le phoque découvre les restes de l’expédition sur l’île de Kvitøya (l’île Blanche), à l’extrême nord du Svalbard. Outre les trois cadavres, parfaitement conservés sous la neige, tout l’équipement est récupéré, dont des lettres et carnets intacts, et des rouleaux de pellicule photo. Sur 240 clichés retrouvés, 93 ont pu être sauvés. Leur beauté fragile, fantomatique, constitue la matière première de ce récit.

Élégie polaire

Comme à la rencontre de spectres arrachés à l’oubli, Robin Hunzinger (Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang) retrace la double histoire de l’expédition Andrée et de sa disparition en parcourant aussi les paysages qui l’ont engloutie. Plus d’un siècle après leur combat inégal contre les éléments, ce sont les ours et les glaciers qui, à leur tour, disparaissent… Tyrone Martinson, historien suédois de la photographie, sa compatriote Béa Uusma, auteure et médecin, et l’écrivaine française Hélène Gaudy, tous trois également fascinés par la tragédie, apportent leur voix et leurs questions à ce voyage élégiaque, qui s’achève sur un épilogue aussi douloureux que romanesque.

Documentaire de Robin Hunzinger (France, 2024, 59mn) disponible jusqu’au 03/09/2026