Documentaire

Un peuple au seuil de l’oubli lutte pour préserver son dernier souffle de liberté. Le récit suit les Mlabri, un peuple des forêts du nord de la Thaïlande et du Laos, longtemps resté nomade et intimement lié à la jungle. Leur existence reposait sur une harmonie stricte avec la nature : campements éphémères, chasse saisonnière, respect des esprits et transmission de gestes immémoriaux. Mais la déforestation, les missions religieuses et la pression administrative les ont forcés à se fixer dans des villages où ils tentent de s’adapter à un mode de vie qui n’est pas le leur. Entre nostalgie de la forêt, travail agricole précaire, transformations culturelles rapides et perte progressive de leur identité, les anciens se souviennent tandis que les plus jeunes apprennent un monde entièrement nouveau. À travers scènes de chasse, rituels, récits intimes et fragments de mémoire, ce documentaire saisit le basculement d’un peuple dont l’univers disparaît sous leurs yeux.



Un documentaire de Patrick Bernard & Ken Ung

©AMP