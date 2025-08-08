La plupart des personnes sentent assez tôt si elles sont attirées par les femmes ou par les hommes. Mais s’agit-il d’une attirance durable ? Et si notre désir n´était pas aussi déterminé que nous le pensons ?
Rediffusé jusqu’au 01/07/2026
La plupart des personnes sentent assez tôt si elles sont attirées par les femmes ou par les hommes. Mais s’agit-il d’une attirance durable ? Et si notre désir n´était pas aussi déterminé que nous le pensons ?
Rediffusé jusqu’au 01/07/2026
La capitale de la Hongrie est connue à travers le monde entier pour s’être spécialisée dans un business assez...
Si vous vous intéressez à l’évolution des pratiques intimes en ligne, il est aujourd’hui difficile de passer notamment à...
La sexualité dans un couple est souvent perçue comme un espace d’intimité et de liberté, où chaque partenaire peut...
La place de la sexualité dans l’amour varie d’une personne à l’autre et dépend des valeurs, des croyances, des...
La libido se fait-elle la malle à 50 ans? Est-on démonétisée comme amante parce-qu’on est ménopausée? Et fait-on l’amour...
Comment continuer à faire l’amour sans se poser de questions quand on est hétéro, mais aussi fan de Virginie...
Qu’est-ce que la santé sexuelle au regard des objectifs du développement durable 2030 ? Existe-il un droit à la...
Les jouets érotiques ont beaucoup évolué au fil du temps pour satisfaire tous les désirs sexuels humains. Que vous...
La France chute dans le classement de Transparency International, affaiblie par la corruption et les scandales politico-financiers. En parallèle,...
Yasmine Oughlis présente un documentaire qui décrypte les nouvelles tendances et les nouveaux comportements sexuels des Français. En quête...
Que ce soit dans les séries télé, la pop musique globalisée, la publicité, l’art contemporain, ou encore la littérature,...
Quand les relations intimes rencontrent des perturbations de plus en plus fréquentes, il est essentiel d’optimiser les outils de...
Alain et Frédéric, 70 ans, très actifs sous la couette
A 83 ans, Jean Marin a une vie sexuelle active. Mais surtout, cet éternel amoureux tient un discours agréablement...
Témoignages de personnalités et d’anonymes sur les comportements sexuels et le libertinage avec de nombreux extraits d’émissions dans ce...
Le documentaire s’intéresse aux monde du porno amateur américain, en partie délocalisé en Floride depuis que la Californie impose...
Des cours d’éducation sexuelle en sursis, une morale sexuelle profondément enracinée dans le catholicisme et un gouvernement qui dénigre...
Le pénis, avec sa riche innervation et sa sensibilité, est l’une des principales zones érogènes du corps masculin. Cependant,...
L’infidélité dans le couple, phénomène complexe et souvent difficile à aborder, touche de nombreux couples à travers le monde....
Le documentaire « Les Françaises au lit » réalisé par Éloïse Malet en 2018 explore les fantaisies et les revendications du...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site