Qu’est-ce qui influence le désir sexuel des femmes et des hommes ? Avons-nous la même libido, les mêmes fantasmes ? La libido peut-elle survivre aux années qui passent ? Quels en sont les véritables ennemis ? Et pourquoi l’amour ne suffit-il pas à la préserver ? Cécilia Commo, thérapeute de couple et sexologue, explore les mécanismes conscients et inconscients du désir sexuel et de l’érotisme dans le couple et nous donne des clés pour les réactiver.