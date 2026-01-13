Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La libido des seniors Alain et Frédéric, 70 ans, très actifs sous la couette

Podcast Le capitalisme, une menace pour la démocratie ? La France chute dans le classement de Transparency International, affaiblie par la corruption et les scandales politico-financiers. En parallèle,...

Documentaire Quand les femmes paient pour être aimées Escort-boys : un homme qui est payé par une cliente, souvent une femme, pour l’accompagner dans diverses activités sociales...

Documentaire La sexualité positive Le travail, les tâches ménagères et le streaming en rafale émoussent le désir. Quelles sont les clés d’une sexualité...

Article L’art de la communication dans les relations intimes Quand les relations intimes rencontrent des perturbations de plus en plus fréquentes, il est essentiel d’optimiser les outils de...

Article Les traitements de la dysfonction érectile : destinataires et modes d’emploi La prise en charge des troubles de l’érection a connu une véritable révolution au cours des dernières décennies, transformant...

Documentaire Entretien avec un client de maison close Trompé par ma femme, je file au club privé

Article Quels sex toys acheter ou offrir ? Oui, les sex toys ne sont plus tabous aujourd’hui. D’ailleurs, ils peuvent très bien servir de cadeau. Si vous...

Documentaire Roumanie : mon week-end chez les camgirls Benoit Chaumont est parti en Roumanie, à Bucarest, capitale mondiale des sites de webcam sexy. Des jeunes femmes dialoguent...

Documentaire Tourisme sexuel aux portes de l’Europe Très bon documentaire sur la prostitution à Riga, qui vise surtout les touristes européens, notamment les Irlandais et les...

Documentaire Sommes-nous tous bisexuels ? La plupart des personnes sentent assez tôt si elles sont attirées par les femmes ou par les hommes. Mais...

Documentaire Libertins, du fantasme à la réalité De nombreux lieux existent et se développent aujourd’hui en France pour accueillir les milliers de personnes en quête de...

Conférence La question du désir et de la libido dans le couple Qu’est-ce qui influence le désir sexuel des femmes et des hommes ? Avons-nous la même libido, les mêmes fantasmes...

Article Sexualité et design : l’ascension fulgurante du fauteuil Tantra Le fauteuil Tantra se dresse comme un paradoxe moderne dans l’univers du design d’intérieur. À la fois meuble élégant,...

Conférence Quand la sexualité ne rime plus avec plaisir Présentation des problèmes sexuels évalués à la clinique des troubles sexuels du CIUSSS de la Capitale-Nationale et des traitements...

Documentaire Millenials : baisse du désir masculin ? Jamais le sexe n’a semblé si présent, à portée des yeux et de la main. Internet, magazines, sites de...

Documentaire Budapest, la capitale du X La capitale de la Hongrie est connue à travers le monde entier pour s’être spécialisée dans un business assez...

Documentaire Le sextoy, une longue histoire… 49% des françaises assument avoir déjà utilisé un sex-toy au moins une fois dans leur vie. Le sex toy,...