Alain et Frédéric, 70 ans, très actifs sous la couette
La France chute dans le classement de Transparency International, affaiblie par la corruption et les scandales politico-financiers. En parallèle,...
Escort-boys : un homme qui est payé par une cliente, souvent une femme, pour l’accompagner dans diverses activités sociales...
Le travail, les tâches ménagères et le streaming en rafale émoussent le désir. Quelles sont les clés d’une sexualité...
Quand les relations intimes rencontrent des perturbations de plus en plus fréquentes, il est essentiel d’optimiser les outils de...
Les lecteurs sont souvent attirés par une histoire de sexe parce qu’elle réveille un mélange unique d’émotions, de curiosité...
La prise en charge des troubles de l’érection a connu une véritable révolution au cours des dernières décennies, transformant...
Trompé par ma femme, je file au club privé
Oui, les sex toys ne sont plus tabous aujourd’hui. D’ailleurs, ils peuvent très bien servir de cadeau. Si vous...
Benoit Chaumont est parti en Roumanie, à Bucarest, capitale mondiale des sites de webcam sexy. Des jeunes femmes dialoguent...
Très bon documentaire sur la prostitution à Riga, qui vise surtout les touristes européens, notamment les Irlandais et les...
La plupart des personnes sentent assez tôt si elles sont attirées par les femmes ou par les hommes. Mais...
De nombreux lieux existent et se développent aujourd’hui en France pour accueillir les milliers de personnes en quête de...
Qu’est-ce qui influence le désir sexuel des femmes et des hommes ? Avons-nous la même libido, les mêmes fantasmes...
Le fauteuil Tantra se dresse comme un paradoxe moderne dans l’univers du design d’intérieur. À la fois meuble élégant,...
Présentation des problèmes sexuels évalués à la clinique des troubles sexuels du CIUSSS de la Capitale-Nationale et des traitements...
Jamais le sexe n’a semblé si présent, à portée des yeux et de la main. Internet, magazines, sites de...
La capitale de la Hongrie est connue à travers le monde entier pour s’être spécialisée dans un business assez...
49% des françaises assument avoir déjà utilisé un sex-toy au moins une fois dans leur vie. Le sex toy,...
Sexualité diabolisée et abstinence encouragée dans les Etats conservateurs du Texas ou du Tennessee, ou sexualité qui s’affiche partout...
