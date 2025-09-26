Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur...
Au cours de cette rencontre, Christine est revenu sur le monde fascinant des araignées. Elle a évoqué leur biologie,...
Les chats, ces créatures mystérieuses et indépendantes, ont toujours fasciné l’humanité. Leur comportement énigmatique et leurs réactions parfois déroutantes...
En cherchant des champignons Oreilles-de-Judas, Hazen Audel s’enfonce dans la forêt qui borde le Mékong et tombe sur un...
La descente est dangereuse et le moindre faux pas peut provoquer une chute de 300 mètres.
Ces deux redoutables prédateurs ont une chance d’emporter le duel.
Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...
Depuis quelques années en France, la colère des éleveurs et des bergers gronde suite à différentes attaques de loups...
Au coeur de la forêt de Mukogodo vit le peuple yaaku. Assimilés à partir des années 1930 par les...
Ce chipmunk a une vie de fou.
Dans le nord-est de l’Inde, une armée de femmes sensibilise les villageois au sort du marabout argala, un échassier...
Perdue au bout de l’océan Atlantique, l’île Zavodovski est presque inaccessible à l’homme et cernée par des flots déchaînés....
Le plus grand mammifère terrestre d’Europe fait face à des ennemis insoupçonnés, au pouvoir de nuisance inversement proportionnel à...
Cette série documentaire étudie les incroyables physiologies des espèces les mieux adaptées à leur environnement, en se fondant sur...
A Savannah Lane comme ailleurs on se méfie de tous ses nouveaux voisins, nos héroïnes ont déjà suffisamment de...
Les caméras espions révèlent l’intelligence extraordinaire de certaines espèces. Avec 97% d’ADN en commun avec l’homme, les orang-outans adoptent...
Plus de 200 lions de partages les rives de La Gounda, rivière où l’eau coule en toutes saisons. Couchés...
Excellent pisteur au grand nez, chien d’arrêt plein de vivacité, il est le compagnon idéal des randonnées tous terrains....
Quels sont les mythes, et les réalités, à propos des chauves-souris ? Accusées de nombreux maux, les chiroptères nous...
Une crèche. Des boules dans les arbres. Des guirlandes. Une neige improbable. Voilà le décor naturel et inattendu de...
