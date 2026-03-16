Durant l’été, ils sont 1 500 000 (étudiants, professionnels et même retraités) à trouver un travail. On les appelle les saisonniers. Ils sont serveurs, plagistes, vendeurs de beignets, moniteurs de sport… Ils profitent de nos vacances pour gagner leur vie, ou un peu d’argent en plus. «Enquête exclusive» a suivi le quotidien de ces travailleurs saisonniers. Sans emploi depuis deux ans, Élodie est serveuse dans un restaurant de plage huppé à Saint-Tropez. En été, elle peut gagner une belle somme d’argent. Éducateur à Paris, Jonathan, lui, a décroché un job de rêve à Ibiza. Ce n’est pas le cas de Medhi, vendeur de beignets sur les plages de la côte d’azur. Documentaire Un documentaire réalisé par Benoit Sarrade, Patrick Spica Productions