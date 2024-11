Documentaire

La vie de Romy Schneider aurait pu être un conte de fées, celui d’une princesse insouciante qui aurait vécu paisiblement son statut d’enfant star. Mais, l’actrice allemande et autrichienne a toute sa vie choisi de rompre avec les évidences, avec un succès trop vite obtenu, avec son pays…

Au fond, Romy Schneider nourrissait un sentiment obsédant : exorciser le passé encombrant de sa mère, artiste proche du régime nazi. A travers de nombreux documents d’archives et les témoignages de ceux qui l’ont connue et côtoyée, ce documentaire vous révèle comment Romy Schneider a vécu avec le passé troublant de sa mère Magda et comment, tout au long de sa vie, elle a tenté de l’expier.

Vous découvrirez également sa passion mouvementée avec Alain Delon, ses conversations mystérieuses avec Marlène Dietrich, ses succès et ses échecs et tous les épisodes qui ont fait de cette incroyable trajectoire, celle d’un destin tragique qui prend racine à Berchtesgaden, un village de Bavière où elle passa son enfance et où s’écrivit l’un des pires scénarios de l’Histoire.

Un film de Sarah Briand, Laurent Delahousse et Fabien Boucheseiche

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production magnéto