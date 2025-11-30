Documentaire

Dans l’ombre des forêts, des rails et des lignes haute-tension, ils ont frappé sans relâche. Ces hommes et femmes de l’ombre ont écrit l’une des pages les plus secrètes et décisives de la Seconde Guerre mondiale.

Destruction de câbles téléphoniques, mise hors service de lignes à haute-tension, déraillement de trains, dynamitage de viaducs, les hommes de la Résistance n’ont jamais hésité à prendre les plus grands risques pour accomplir des sabotages aussi spectaculaires que dangereux.

Ce documentaire revient sur l’incroyable ingéniosité des résistants. Leurs actions, dans l’ombre de l’armée allemande et au risque de leurs vies, a facilité le débarquement des forces alliées en Normandie, le 6 juin 1944.

Réalisé par Laurent Portes