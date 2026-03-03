Cafards, punaises de lit, rats. Pour des milliers d’étudiants, ce n’est pas une exagération. C’est leur quotidien. Dans certaines résidences universitaires ou logements loués à bas prix, l’insalubrité transforme la vie étudiante en épreuve permanente. Chambres inondées, absence d’électricité, nuisibles qui envahissent les matelas… Pour beaucoup, rentrer chez soi après les cours signifie affronter un nouvel enfer.