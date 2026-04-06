Le sommeil est un pilier fondamental de notre bien-être général, influençant profondément notre santé mentale et physique. Sa qualité...
Dans un monde en constante mutation, où les défis sanitaires se multiplient et les systèmes de soins peinent parfois...
Les bananes sont largement appréciées pour leur goût sucré et leurs bienfaits nutritionnels. Cependant, peu de gens connaissent les...
« Enfile ton manteau ou tu vas attraper la crève ! » En fait non. Ce n’est pas le froid qui...
La question de la quantité optimale d’eau à consommer quotidiennement est souvent posée, tant par les professionnels de la...
Pendant des décennies, une idée séduisante a circulé dans les médias, les dîners en ville et même dans certains...
Suivez les aventures de cette famille qui essaye de ce remettre en forme .
Et si, pour nous apaiser, il fallait revenir à notre toute première vibration ? L’eau, source de vie, mémoire...
Ici, le taux de décès est le plus élevé de France. Partagez le quotidien des équipes médicales des hôpitaux...
Le Dr Charrié nous donne ses meilleurs secrets anti-fatigue, pour garder une super énergie même pendant les périodes de...
Dans un monde où la performance et la productivité sont souvent mises en avant, de nombreuses personnes se tournent...
Le lien entre le microbiote intestinal et la dépression est un sujet de recherche en plein essor. Le microbiote...
Le mal de dos est un problème courant qui affecte de nombreuses personnes à un moment donné de leur...
En France, on estime qu’une personne sur 5 a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie....
Karine est la maman de Charly, qui est atteint du syndrome d’Asperger. Petit, Charly était un enfant très renfermé...
Pour éviter le gaspillage, ils vendent des médicaments à l’unité
Une architecture calquée sur le modèle des hôpitaux ; des couloirs interminables que voudraient égayer des rambardes colorées ;...
Vous êtes au travail en milieu d’après midi, la réunion s’éternise, peut être n’auriez vous du pas prendre cette...
Le microbiote, cet ensemble de milliards de micro-organismes vivant dans nos intestins, joue un rôle clé dans notre santé....
Le débat entre le beurre allégé et le beurre traditionnel fait couler beaucoup d’encre, surtout quand il s’agit de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site