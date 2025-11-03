Imaginez-vous dans la peau d’un arbre, tout nu par tous les temps, les pieds fixés dans la terre, confiné et privé de promenade, sans pouvoir courir après votre nourriture ou boire au robinet, sans pouvoir étreindre votre partenaire sexuel ou fuir le danger.
Imaginez-vous devoir vous battre avec vos voisins de futaie pour la moindre goutte d’eau ou le plus petit rayon de soleil. L’envie de coopérer avec eux pourrait bien vous venir, ensemble on est plus forts ! Mais comment communiquer quand on est un arbre dépourvu de parole ? Depuis l’Antiquité et jusqu’à très récemment, on a réservé les notions de sensibilité et de communication au monde animal, en particulier à l’homme, les plantes étant jugées dépourvues de toute vie de relation, végétatives en quelque sorte… Et pourtant, se pourrait-il que les arbres des forêts se murmurent des messages secrets ?