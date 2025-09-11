Comment appréhende-t-on et apprécie-t-on la nature lorsque l’on est aveugle ? Cette question Marc Champod a dû se la poser très tôt lorsqu’il a perdu la vue dans sa jeunesse. Malgré cet handicap, Marc a voulu vivre presque normalement et surtout assouvir ses passions proches de la nature. Excellent navigateur et fou de voile, il navigue à la barre du vieux voilier hérité de son grand-père. Amoureux des chevaux, il redécouvre la tradition familiale de la randonnée équestre. L’homme a aussi l’oreille fine et professionnelle, piano et cor des Alpes lui procurent du bonheur au quotidien. Cet univers invisible Marc en parle avec passion, pour lui tout est tactile, olfactif et sonore, une perception d’une vie singulière mais tellement naturelle.