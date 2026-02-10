Un volcan mythique où l’Auvergne dévoile son histoire, ses reliefs et un panorama hors du temps. Symbole majestueux de la Chaîne des Puys, le puy de Dôme domine l’Auvergne depuis plus de 11 000 ans. Ses flancs, prisés par les parapentistes, abritent les vestiges d’un ancien temple gallo-romain dédié à Mercure, rappelant l’importance spirituelle et stratégique du site.
Au sommet, un train électrique conduit les visiteurs à la rencontre d’un vaste panorama volcanique unique au monde, mais aussi d’un observatoire atmosphérique qui étudie l’air depuis plus d’un siècle. Une immersion exceptionnelle dans une terre où science, nature et histoire s’entrecroisent.
Réalisé par Katia Chapoutier
© MORGANE PRODUCTION