Un Français sur deux a déjà fraudé les transports en commun. Ce sont 600 millions d’euros qui partent en...
Immobilier à prix cassé : c’est le souk à Marrakech ! Un riad pour sééchapper en vacances, un appartement...
Les sept grands groupes d’hypermarchés, des enseignes qui gèrent à elles seules environ 80% des achats alimentaires en France,...
Il n’y a pas de saison pour la Jet Set : ses folies ne s’arrêtent jamais ! Tout au...
Des milliards de transactions ont lieu chaque minute en France. L’argent liquide semble n’offrir que des avantages, et pourtant...
Deux fois plus grand que le tunnel sous la Manche : avec ses 57 kilomètres creusés sous les Alpes,...
Les classes moyennes sont-elles les sacrifiées du système et des mesures prises par le gouvernement ? Nous avons enquêté sur...
Face à l’urgence climatique, nous cherchons tous des solutions concrètes pour agir. Et si investir dans les arbres devenait...
Le vin fascine et attire de plus en plus de passionnés : enquête au coeur d’un fleuron de la...
Selon plusieurs études, en plus d’être les touristes les plus avares du monde, les Français seraient de plus en...
C’est la plus grande gare du monde. Au cœur de New York, chaque jour, près d’un million de personnes...
Peut-on encore réussir et devenir millionnaire en France ? Comment vivent les milliardaires ? Comment font-ils pour échapper à...
Le magazine « Pièces à conviction » enquête, à charge, sur les volets les plus sulfureux et coûteux du...
Suites impériales, salles de bain en marbre et service 24h sur 24 : bienvenue dans le monde des palaces....
La journaliste Nicole Zepter écume les galeries de Berlin pour interroger gérants, visiteurs et acheteurs sur la tendance mercantile...
Entre low cost aérien et destinations de rêve à des coûts défiant toute concurrence. Paris-New York à 139 euros :...
Peut-on vraiment faire confiance à sa banque ? Aujourd’hui, Tout Compte Fait à mener l’enquête sur les nouvelles fraudes...
Le marché noir des armes en France représenterait aujourd’hui 30 à 40 000 armes illégales en libre circulation. A...
Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir : ces produits oubliés reviennent en force dans nos rayons. Car les...
Et si l’énergie solaire pouvait rapporter gros ? On vous répond avec un numéro consacré à l’écologie et au...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site