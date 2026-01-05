Ressources Dans la même catégorie

Documentaire À la recherche du tombeau perdu de Cléopatre Si ce tunnel mène effectivement au tombeau de la plus célèbre reine d’Égypte, il peut s’agir d’une découverte archéologique...

Conférence Les splendeurs de la Rome antique De toutes les villes de l’Antiquité, Rome a été sans doute la plus puissante. Surnommée Caput Mundi, ou la...

Documentaire Nazca, le mystère enfin élucidé ? Le mystère des fameuses lignes de Nazca enfin percé ?

Article Couronne de laurier : d’où vient cette tradition ? La couronne de laurier est un symbole qui a survécu à travers les siècles, représentation d’honneur, de victoire et...

Documentaire L’incroyable ascension de la reine pharaon Hatchepsout Hatchepsout, comme ses prédécesseurs, a mis en place et alimenté le mythe de ses origines divines pour légitimer son...

Documentaire Le culte d’Hathor, déesse vache de la maternité et de la fertilité Ce culte était très actif pendant le règne d’Hatchepsout, comme le prouvent les amulettes mises au jour par les...

Conférence La divinisation des empereurs romains sous le haut-empire Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...

Documentaire Exploration d’un des plus célèbres monuments d’Égypte : le temple d’Hatchepsout Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues...

Podcast Les Gaulois, l’épopée d’un peuple guerrier Depuis plusieurs décennies, l’histoire des Gaules ne cesse de se renouveler. L’historiographie nous offre ainsi un regard bien éloigné...

Podcast Épicure (vers 342-270 av. J.-C.) ou la fin du désir Fondateur de l’une des plus importantes écoles de philosophie, la pensée d’Épicure eut une grande portée dans la société...

Documentaire Ils ont pillé le trésor de Toutânkhamon ! Le tombeau de Toutânkhamon a été découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter. Cependant, il avait été visité...

Documentaire La vraie fin de Cléopâtre Cléopâtre VII Philopator (69 av. J.-C. – 30 av. J.-C.) était la dernière reine pharaon d’Égypte, issue de la...

Podcast Pompéi Pompéi, cette cité figée dans le temps, reste l’un des témoignages les plus fascinants de l’Antiquité romaine. Située au...

Documentaire Secrets d’Histoire – Cléopâtre ou la beauté fatale Femme fatale, la dernière reine d’Egypte a conquis les deux hommes les plus puissants de son temps, Jules César...

Documentaire Disparus depuis 2000 ans : découvrez les objets sacrés du Temple de Jérusalem Depuis près de 40 ans, le musée du Temple de Jérusalem (Temple Institute) effectue des recherches sur l’architecture, le...

Documentaire Les systèmes de défense des pyramides de Gizeh Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...

Documentaire L’aube des civilisations – La naissance d’un dieu \r

Les premiers hommes se sont efforcés de comprendre et expliquer l’existence, la nature et un possible au-delà. Les divinités...

Documentaire Sur nos traces – 9 – Le forgeron gaulois L’âge du fer, ça vous dit quelque chose ? C’est ainsi que l’histoire dénomme la période gauloise, car les...