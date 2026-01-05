Pompéi a été détruite par l’éruption volcanique du Vésuve en 79 après JC, avec Herculanum. La ville tomba dans l’oubli pendant près de 15 siècles, cachée sous les restes de l’éruption, protégée des intempéries et du pillage. Herculanum a été détruite comme Pompéi. Ces vestiges très bien conservés ont permis une connaissance de la civilisation romaine du Ier siècle avec des objets retrouvés ou des fresques dans les maisons.

Un documentaire de Jacques VICHET