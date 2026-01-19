Pour cette femelle tortue verte, se reproduire est une véritable épreuve.
Pour survivre dans des zones très humides d'Amérique Centrale et du Sud, des fourmis se regroupent...
La monogamie est-elle naturelle ? Constitue-t-elle dans le monde vivant la règle ou l’exception ? Quels sont les déterminants...
Pour le savoir, ces scientifiques étudient des échantillons de peau de requin et les mettent en contact avec différentes...
Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...
Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...
Le lagon de Nouvelle-Calédonie est un paradis pour les requins. Mais pas n’importe lesquels : on a l’habitude de...
Ce reptile primitif, qui a co-existé avec les dinosaures il a 250 millions d’années, est le dernier représentant de...
Malgré son surnom « d’île des éléphants », le Sri Lanka a vu sa population de pachydermes passer de 20 000...
L’histoire incroyable d’un hôpital fondé en plein milieu du désert, à Dubaï, dans le but de soigner des faucons....
Chien de garde, de défense et d’utilité. Caractère: Il a une intelligence active, dynamique, qui attend seulement de pouvoir...
Philippe Henry est préoccupé par le sort réservé à la nature et à ses habitants. Avec son appareil photo,...
Les insectes ont beaucoup à nous apprendre. Une logistique sans faille, un système immunitaire exceptionnel, les chercheurs se passionnent de plus en...
Dans l'Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Suite à la raréfaction de la grande alose en Garonne Gironde et Dordogne, un moratoire interdit depuis 2008 la...
A la saison des mangues, dans le Parc de South Luangua, les habitants de la vallée ne dorment jamais...
Rémy Dupouy, un naturaliste, s’est lancé une quête : observer un ours brun dans son milieu naturel. Pour cela,...
L’apprentissage de la propreté chez un chat est une étape essentielle pour son bien-être et celui de son propriétaire....
Au service du roi les animaux en captivité – Les coulisses du zoo de Beauval – Dans l’intimité de...
Le nord gelé du Canada abrite certaines des espèces les plus incroyables du monde. Dans un refuge pour les...
