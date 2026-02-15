Sur fond d’archives de l’époque, de témoignages plus récents et de commentaires livrés par Jean Lacouture, le réalisateur Jean-Christophe Rosérevient sur le parcours de l’un des hommes politiques de gauche les plus emblématiques du XXe siècle.
Des débuts de Pierre Mendès-France comme député de l’Eure en 1933 – élu à 25 ans, il est alors le plus jeune parlementaire français – à la victoire en 1981 de Mitterrand, dont il a soutenu la candidature, tous les moments forts de sa carrière sont évoqués.