Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur De Gaulle Charles de Gaulle, figure emblématique de l’Histoire de France, est souvent associé à la Résistance, à la fondation de...

Podcast La véritable histoire de Christa Schroeder, la secrétaire privée d’Hitler Christa Schroeder, la secrétaire privée d’Adolf Hitler, incarne une figure intrigante et controversée de l’histoire du Troisième Reich. Née...

Documentaire Été 44, un train pour l’enfer Durant l’été 1944, 700 prisonniers sont entassés dans un train à Toulouse, en direction du camp concentrationnaire de Dachau....

Podcast Les pénuries alimentaires sous l’occupation allemande Les restrictions qui ont frappé les Français ont commencé dès la déclaration de guerre en septembre 1939. Elles se...

Conférence La liberté est fragile… Carlo Ginzburg nous livre son regard d’historien sur le livre (presque) oublié Fragilité de la Liberté et Séduction des...

Podcast Gandhi Franck Ferrand nous plonge au cœur de l’histoire fascinante du père de la nation indienne.

Article L’héritage de Margaret Sanger : la lutte féminine pour l’accès à la contraception L’histoire de la contraception est indissociable du nom de Margaret Sanger, une pionnière qui a dédié sa vie à...

Documentaire Chippendales, à qui profite le strip ? Retour en image sur l’histoire mouvementée de ce collectif de danseurs bien bâtis à la discipline de fer, qui,...

Documentaire Hors de contrôle – L’incendie du tunnel du Mont-blanc 24 mars 1999 : Une terrible fumée noire s´échappe du tunnel du Mont-Blanc. Ce jour-là, l´explosion d´un camion frigorifique...

Documentaire Les révoltés de l’après-guerre La très forte proportion de militants d’origine juive dans les organisations politiques d’extrême gauche françaises dans les « années...

Documentaire A la poursuite du Bismarck Le 19 mai 1941 le Bismark quitte Gotenhafen pour l’opération « Rheinübung » contre les convois de l’Atlantique Nord. Dès le...

Documentaire Sur les traces de l’Histoire – Artistes, guerre et propagande Un regard neuf sur des épisodes charnières de l’histoire européenne. Lors de la Première Guerre mondiale, les images de...

Documentaire Histoire de l’anarchisme : offensive au nom de la Liberté – Episode 2 Si au début du 20ème siècle, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes libertaires possible...

Documentaire Collection 39-45 : l’histoire de la RAF L’épopée fantastique des hommes et des machines. Des origines à 1945. La Royal Air Force ou R.A.F. a été...

Documentaire Seconde guerre mondiale – Les plus grands raids – Episode 5 Le Spécial Air Service (SAS) lance un raid meurtrier et audacieux, en territoire ennemi au milieu du désert libyen,...

Documentaire 6 juin 1944, ils étaient les premiers – La 6ème division aéroportée britannique Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 180 combattants débarquent avant les autres sur les côtes normandes....

Documentaire Prisonniers de guerre Soviétiques, le difficile retour Lors de la conférence de Yalta, en février 1945, Staline négocie le retour des prisonniers soviétiques détenus dans les...