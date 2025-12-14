Documentaire

Entre 4000 et 6700 mètres d’altitude, au coeur de l’Himalaya, un lieu unique en son genre, attire depuis des millénaires des pèlerins en quête de beauté et d’absolu.

C’est le Mont Kailash : la montagne sacrée pour des millions de bouddhistes et d’hindouistes !

Deux voyageurs fascinés par la puissance de ce lieu vont faire ce pélerinage depuis Kathmandou jusqu’au fin fond du far-west tibétain.

Ils sont animés chacun par une quête personnelle, pour Simon, c’est un dernier hommage à un être cher, pour Florence, un profond désir de changement !

Documentaire : La Montagne Magique

Un documentaire de Simon Allix et Florence Tran

