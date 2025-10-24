Documentaire

Accouchements à vif, gestes non consentis, paroles humiliantes…

Des milliers de femmes racontent aujourd’hui ce qu’elles ont subi en salle de naissance.

Ce documentaire donne la parole à celles qui osent enfin parler :

des femmes traumatisées par des gestes violents ou imposés,

des médecins qui reconnaissent un système défaillant,

et des militantes qui se battent pour que chaque naissance rime avec respect et consentement.

Entre émotions, témoignages et confrontations, “Elles brisent le silence” montre un combat pour la dignité et la reconnaissance.

Parce qu’accoucher ne devrait jamais rimer avec souffrance ni humiliation.