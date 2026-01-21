À la fois reporter et pilote, le narrateur s’élance sur les traces mythiques des pionniers de l’aéropostale, de Casablanca aux confins du Sahara, puis jusqu’aux rivages battus par le vent de l’Atlantique. Ce voyage aérien unique revisite les routes historiques ouvertes dans les années 1920 par Mermoz et Saint-Exupéry, entre paysages grandioses, mémoire oubliée et rencontres humaines fortes.
Du Maroc désertique aux anciennes bases de Cap Juby et de Dakhla, ce documentaire mêle aviation, histoire et poésie. Il fait revivre les exploits des pilotes de la poste aérienne, révèle des héros méconnus, explore l’inspiration du Petit Prince et interroge le lien profond entre ciel, désert et humanité.
Une aventure immersive où le vol devient un moyen de comprendre le monde, de rapprocher les hommes et de transmettre une mémoire fragile mais essentielle.