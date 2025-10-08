Documentaire

Ce film est un voyage en Israël, un road movie dans lequel la réalisatrice suit la trace des photographies prises par son grand-père, Ephraïm Erde, qui fut le photographe officiel du mouvement sioniste des années 30. Dans ce voyage qui se déroule dans l’Israël contemporain, elle confronte le passé et le présent, ainsi que deux points de vue différents : celui des photographies utopiques d’Ephraïm des années précédant et suivant la création de l’Etat, et le sien. Les photographies d’Ephraïm sont projetées dans des lieux clés du pays que nous découvrons dans le contexte moderne.

Parallèlement à la grande histoire, la réalisatrice aborde son histoire familiale intime, interrogeant sa mère et quelques proches jamais rencontrés auparavant sur les conflits du passé et les tabous familiaux qui reflètent non seulement un récit personnel mais aussi un passé politico-national. Un voyage visant à mieux comprendre et questionner les choix des générations passées à travers les photographies d’Ephraïm devient une quête vers la possibilité d’un changement dans le présent, une possibilité d’imaginer de nouveaux rêves, dans une réalité pleine de paradoxes.

Un film de Tamara Erde