Documentaire

Alors que l’attention dans les véhicules écologiques et économes en carburant augmente, de nombreux conducteurs découvrent des voitures hybrides.

Providentiellement, il n’est pas nécessaire de passer au vert. Si vous magasinez avec un budget de 15000€ ou moins, le marché des voitures d’occasion propose plusieurs modèles hybrides qui offrent une fiabilité, des performances et des économies à long terme.

Pourquoi penser aux hybrides?

Les automobiles hybrides ont à la fois des moteurs à essence et des moteurs électriques qui travaillent ensemble pour consommer moins de carburant et produire moins de pollution.

Ils fonctionnent mieux dans la circulation urbaine, où le moteur électrique peut prendre les devants lorsque la voiture s’arrête et va. Les gouvernements rendent les restrictions environnementales plus serrées et ajoutent plus de zones à faible émission dans les villes. Les hybrides sont un moyen d’être mobile à l’avenir.

En plus d’être bons pour l’environnement, les hybrides sont également notés pour être lisse et silencieux à conduire. Ils utilisent moins de carburant, font moins de pollution et dans certains domaines, ils peuvent même obtenir des allégements fiscaux ou d’autres incitations.

Une voiture hybride peut aller bien plus de 200000 miles si elle est prise en charge correctement, ce qui en fait un bon investissement à long terme.

Modèles hybrides bon marché pour garder un œil sur

Toyota est l’une des marques les plus connues de l’industrie hybride et pour une bonne raison.

L’hybride Toyota Yaris est une petite voiture fiable et économe en carburant. Il obtient une consommation d’essence incroyable et a un minimum de dépenses de fonctionnement, ce qui en fait une automobile fantastique pour les villes. Vous pouvez obtenir des modèles de 2016 à 2018 avec un kilométrage moyen pour moins de 15000€.

Le Toyota Auris Hybrid est un bon choix si vous avez besoin d’une place supplémentaire. Cette berline a la même technologie hybride fiable, mais elle a plus d’espace pour les gens et leurs affaires. Cela fonctionne bien pour les longs voyages et les familles, et les versions de 2015 à 2017 sont généralement abordables.

Vous voulez quelque chose d’un peu plus agréable? Le Lexus CT 200H est confortable et élégant, en plus il a une technologie qui sauve le gaz. Il a le même moteur que la Toyota Prius, mais il a plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui le rendent plus luxueux.

Un conseil utile pour la maintenance

Les automobiles hybrides n’ont pas besoin d’authentification que les voitures à essence ordinaires, mais elles en ont encore besoin. Vidange d’huile moteur dans une voiture hybride est une chose qui doit encore être faite.

Le moteur peut ne pas avoir à exécuter autant depuis la transition des systèmes hybrides entre la puissance électrique et le gaz, mais cela n’implique pas qu’il peut être ignoré. L’huile se décompose avec le temps, ce qui pourrait nuire au fonctionnement du moteur.

La plupart des fabricants disent que vous devriez remplacer votre huile tous les 10000 à 15000 km ou une fois par an. Regardez toujours les dossiers de service pour la voiture pour vous assurer que les modifications de l’huile ont été effectuées dans les délais.

Réflexions finales avant d’acheter

Avant de finaliser tout achat, inspectez les antécédents de maintenance complète de la voiture, la santé des batteries et le kilométrage. Demandez si la batterie hybride a été vérifiée ou remplacée et si l’entretien de routine a été effectué par des techniciens certifiés.

Avec un peu de recherche et une comparaison intelligente, vous pouvez trouver un hybride fiable qui offre une conduite propre et efficace sans étirer votre portefeuille. Il y a là, il suffit de savoir où chercher.