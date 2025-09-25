En 1972, Richard Nixon se fait réélire sans grande difficulté à la Maison-Blanche. Il sera désavoué deux ans plus tard avec le scandale du Watergate. Dans le septième épisode du podcast Mister President par Europe 1 Studio sur l’histoire des présidentielles américaines, Olivier Duhamel revient sur le triomphe et la descente aux enfers de Nixon mais aussi sur la victoire surprise d’un démocrate de Georgie : Jimmy Carter.