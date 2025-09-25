Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Javier Cercas et « L’imposteur » Enric Marco, un homme ordinaire, a mystifié l’Espagne pendant trente ans en affirmant avoir survécu aux camps de concentration...

Documentaire Handicap, aux origines du combat C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...

Podcast Thomas Pesquet raconte la conquête spatiale française Avec l’astronaute Thomas Pesquet, Fabrice d’Almeida vous emmène dans l’espace, à la découverte de l’aventure du programme spatial français...

Podcast Le maréchal Joukov Le maréchal Joukov est l’un des plus célèbres commandants militaires soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, souvent considéré comme...

Podcast Robert Kennedy, l’autre tragédie Assassinat de Robert Kennedy, désistement de Lyndon Johnson, retour de Richard Nixon… la campagne présidentielle de 1968 a été...

Podcast Ernst Hanfstaengl, pianiste et confident de Hitler Franck Ferrand et ses invités retracent l’histoire d’Ernst Hanfstaengl, dit « Putzi », pianiste et confident d’Adolf Hitler…

Documentaire Ils voulaient changer le monde: une génération entre amour libre & révolte politique Et si l’histoire de toute une époque se racontait à travers les souvenirs intimes de quatre amis ? Le...

Documentaire Dictateurs et comédiens, des relations tumultueuses Entre fascination et haine, les dictateurs étaient rarement indifférents face aux figures mondiales du divertissement, et à leur popularité.

Documentaire Mémoires berrichonnes, entre guerres et fêtes populaires Des souvenirs filmés entre Berry et Sologne révèlent un siècle de vie rurale, de guerre, de fêtes populaires, de...

Podcast Karl Popper – Le paradoxe de la tolérance Dans nos sociétés démocratiques, la tolérance est un principe fondamental, qui peut se définir ainsi : l’acceptation de la...

Documentaire Rendez-vous au monument aux morts La Première Guerre Mondiale marque l’entrée du 20e siècle dans la mort de masse. Afin de garantir la permanence...

Documentaire Simone Veil – L’instinct de vie Elle s’appelait Simone Jacob. Elle n’a que 16 ans en 1944 lorsqu’elle est interpellée à Nice par la Gestapo....

Podcast La véritable histoire de « Maus », la bande dessinée d’Art Spiegelman Stéphane Bern raconte une bande dessinée parue dans les années 80, dans laquelle un terrible épisode de l’Histoire est...

Documentaire 1944, la bataille d’Arracourt Du 18 au 29 septembre 1944 la 5e Panzer Armée, avec l’objectif de reprendre Lunéville et de détruire la...

Podcast À la mort du général de Gaulle, le scandale du Hara-Kiri En novembre 1970, peu après la mort du général de Gaulle, un journal satirique provoque un tollé ! Il...

Documentaire Le dernier vol d’Antoine de Saint-Exupery À quelques jours du débarquement en Provence. Antoine de St Exupéry est en mission à Bastia Poretta. La terre...

Documentaire Les armes secrètes de la seconde guerre mondiale Le 20 novembre 1944, sur le front du Pacifique. A l’aube, le porte-avions USS Mississinewa jette l’ancre sur l’île...

Documentaire Les marchands d’Hitler (2/2) En mai 2014, un vieux collectionneur est enterré dans le plus grand secret à Düsseldorf : Cornelius Gurlitt, l’ermite...

Documentaire Le Socialisme, de Jaurès à Blum Le socialisme français a connu une évolution marquante entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe...