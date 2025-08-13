La profession de typographe a disparu des écoles depuis belle lurette et pourtant quelques passionnés continuent de la pratiquer par amour du métier. En Suisse romande, il n’en reste plus que trois, dont Nicolas Regamey, 32 ans, qui évolue dans son atelier de la Cité à Lausanne peuplé de vieilles machines datant du siècle passé. Mais, ce typographe à l’ancienne n’est pas seulement amoureux des caractères en plomb. En effet, lorsqu’il s’évade de son atelier, c’est pour conduire de vieilles locomotives du Blonay-Chamby. Portrait d’un jeune homme passionné par le savoir et les inventions du passé.