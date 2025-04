Article

Le nettoyage et dégraissage de pièce industrielle a commencé au début du siècle dernier en raison de la nécessité de disposer de grandes quantités de pièces devant être manipulées et parfaitement propres, soit pour l’assemblage, soit pour un traitement de finition (traitements électrochimiques, peinture, plastification, etc.).

Les progrès constants ont transformé les machines de lavage de pièce, qui n’était qu’un accessoire, manuel et peu économique, en véritables cellules de production automatiques. Elles sont indispensables aujourd’hui pour obtenir le volume et la qualité de production souhaités dans les différents secteurs industriels ( ferroviaire, aéronautique, armement, automobile, médical…)

L’objectif premier du lavage de pièce est l’absence de substances indésirables sur une surface donnée. En effet, le nettoyage industriel consiste à éliminer ces substances contaminantes, telles que la poussière, les restes de copeaux d’usinage, les huiles, les graisses, les oxydes, les agents de démoulage, entre autres.

Lorsqu’il est nécessaire de nettoyer un certain type de pièces, il faut tout d’abord déterminer le degré de nettoyage ou de dégraissage requis, en précisant l’état final dans lequel les pièces doivent être laissées : phosphatées, décapées, passivées, ou avec seulement un type de nettoyage intermédiaire, humide, sec, soufflé ou huilé, etc. Et s’il s’agit d’un nettoyage absolu, marquer également les pourcentages maximaux de granulométrie et de gravimétrie de surface admissibles.

En connaissant ces paramètres et le type de saleté à éliminer, le type de machine à utiliser, les cycles de nettoyage à effectuer, les produits à utiliser et la méthode d’application la plus appropriée, il est possible d’étudier ce qui suit :

Facteurs influençant le dégraissage et le nettoyage.

Type d’agent nettoyant :

– Solvants organiques, minéraux, en phase liquide, vapeur…

– Solutions aqueuses avec des détergents alcalins.

– Émulsions de solvants de type pétrole, naphte, white-spirit ;

– Ultrasons immergés en phase liquide.

Facteurs influençant les méthodes de nettoyage :

– Forme, taille et poids des pièces.

– Méthodes de manutention, de chargement et de déchargement.

– Opérations ultérieures : galvanisation, peinture, traitement thermique.

– Le type de production (manuelle, automatisée, semi-automatisée…)

Facteurs influençant le choix des produits de nettoyage :

– Matière des pièces (métal, verre, plastique…).

– Type de salissures à éliminer, quantité, complexité, adhérence.

– Etat final recherché (nettoyage intermédiaire, lavage calibré, huilage, séchage)

– Température maximale d’utilisation autorisée.

– Méthode de nettoyage : immersion, pulvérisation, agitation…

Facteurs influençant le choix d’un système de nettoyage :

– Production, volume et poids de la charge.

– Nature et quantité des contaminants à éliminer.

– Composition du matériau (métal, plastique…).

– Forme des pièces (courbes, avec trous traversants ou borgnes, surfaces cachées…)

– Cycles de travail nécessaires (lavage, rinçage, passivation, séchage…).

Facteurs influençant le choix d’une machine :

– Méthode de nettoyage (statique, continu, intermittent…).

– Production (en série ou pièce spécfique).

– Degré d’automatisation (avec ou sans nécessité de travail manuel).

– Espace et énergie disponibles.

– Système de nettoyage (aqueux, solvant, ultrasons…).

– Prix d’acquisition et d’entretien.

COMPLÉMENTS D’AUTOMATISATION À PRENDRE EN COMPTE :

– Décanteurs séparant les huiles, les copeaux et les boues.

– Filtres automatiques et extracteurs de boues.

– Distributeurs de produits détergents.

– Condenseurs de vapeur.

– Recyclage et épuration des eaux usées…

Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, il est logique que pour chaque type de pièce à nettoyer, en fonction de la production, de la taille, du poids, du degré d’automatisation souhaité, etc, différents types de machines à laver peuvent être utilisés.