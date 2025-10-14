Niché au sud de la Bretagne, le Morbihan est une terre de contrastes, façonnée par les vents et les marées. Entre son golfe et ses îles sauvages, les landes, les menhirs et les ports animés, ce département offre un concentré de nature et d’histoires humaines vibrantes. Depuis des générations, les habitants entretiennent un lien intime avec leur environnement. Leur passion pour cette terre est si forte qu’elle les a menés à s’installer ici, ou à ne jamais en partir. C’est ici qu’ils créent, qu’ils s’engagent et qu’ils transmettent.