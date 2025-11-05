Chauffeurs-livreur: Le jour où je déclare tout le monde, je ferme boutique !
En estive, des bergères soignent les brebis dans la vallée d’Aspe. Le métier de berger se féminise dans les...
Être croupier dans un casino demande plusieurs cartes dans ses manches
L’École Nationale de la Magistrature, une institution, une pépinière d’élite, mais aussi un monde méconnu du grand public. Chaque...
« Directrice de crêche » / Claudine Prado est directrice de la crèche familiale Beaugrenelle, à Paris, depuis plus de vingt...
Dans le cadre d’une succession, le rôle d’un généalogiste peut s’avérer essentiel, notamment lorsque la situation est complexe ou...
Dans un monde du travail en constante mutation, où la pression des résultats et l’accélération numérique redéfinissent les repères...
Histoire de la féminisation du métier de la chirurgie à travers le quotidien difficile de trois jeunes femmes internes...
Depuis une dizaine d’années, internet a dépoussiéré nos habitudes… et celles des professionnels du secteur par la même occasion!...
Depuis le début 2019, 31 policiers se sont suicidés, des chiffres en forte hausse. Témoignages rares et bouleversants sur...
Lancer un business en ligne fait rêver beaucoup d’entrepreneurs, qu’ils soient débutants ou déjà expérimentés dans le monde des...
Près de 1000 artisans français ont exporté leur savoir faire aux Etats Unis. Chef d’entreprise, apprenti candidat à un...
Petit Louis est connu comme le loup blanc à la Chaux-de-Fonds. Alias Jean-François Robert l’anonyme, car dans son Jura...
Il y a des métiers qui sortent de l’ordinaire, des métiers que certains font et que l’on ne soupçonne...
Le travail d’un vétérinaire de garde est souvent associé à des images romantiques de sauvetage d’animaux la nuit et d’efforts héroïques...
Les porteurs de charge ont disparu des Alpes et de la plupart des montagnes du Vieux Continent. Les hélicoptères...
En s’appuyant sur les parcours de différents joueurs et équipes professionnels, semi-professionnels ou amateurs, le film cherche à comprendre...
Créer son entreprise entre amis est un pari risqué. Sur environ 600 000 entreprises créées en 2010 environ 60...
C’est un établissement qui compte parmi ses anciens des dizaines de prix Nobel. Le MIT, près de Boston, est...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site