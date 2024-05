Documentaire



Jamais le monde n’a été aussi près d’une reprise des hostilités envers les derniers géants de la planète. Après plus d’un siècle d’exploitation commerciale qui a décimé les populations de baleines du globe, un moratoire sur la chasse a finalement été établi en 1986. Mais depuis, chaque année, les membres de la Commission Baleinière Internationale s’entredéchirent quant à une éventuelle reprise de la chasse. Manipulation des votes pour fragiliser le moratoire, pratique d’une chasse dite « scientifique » et arguments sur la compétition entre humains et baleines pour les ressources de la mer sont autant de tactiques utilisées par les chasseurs modernes. Les écologistes et les pays opposés à une reprise de la chasse à la baleine, qui profitent d’une fragile majorité au sein de la Commission, réussissent à maintenir, pour le moment, les règles de protection.

Mais pour combien de temps encore ? Quel est le véritable avenir pour les derniers géants de notre planète ?



Un documentaire de Caroline Underwood, Jean Lemire