Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Inde, la fête des couleurs – Un espoir pour les veuves En Inde, les veuves sont rejetées, stigmatisées et doivent porter le blanc, couleur de la mort. À Vrindavan cependant,...

Documentaire Les Boliviens sont dingues de la coca Les Boliviens cultivent la coca pour une utilisation traditionnelle.

Documentaire Être pauvre, ça coûte cher… Aujourd’hui, les 40 millions d’Américains survivant sous le seuil de pauvreté plongent dans le piège de l’endettement. Ce désastre...

Documentaire La nouvelle ruée vers l’or Située à 4000 mètres d’altitude « La cité de plastique » est l’une des mines les plus hautes du monde. Elle...

Documentaire L’eau potable : droit humain et source de conflits En Afrique du Sud, la ville du Cap vit une pénurie d’eau potable depuis des années. Une situation qui...

Documentaire Boko Haram : la secte terroriste La plus sanglante organisation terroriste de la planète a un nom : Boko Haram. Son objectif : instaurer un...

Documentaire Terrorisme islamique, la haine du patrimoine rnrnLe premier choc a eu lieu en 2001 avec la destruction des bouddhas de Bamiyan. Depuis, les fondamentalistes islamistes...

Documentaire Syrie : Damas, le goût de la liberté Dimanche 8 décembre 2024, les Syriens se sont réveillés en apprenant la fuite de Bachar Al Assad du pays....

Documentaire Nautisme, les audacieux De La Rochelle à Royan, nous verrons comment la Charente-Maritime et ses habitants font vivre aujourd’hui le patrimoine maritime...

Documentaire Trous de mémoires Jamais la ville de Bordeaux n’avait questionné son passé négrier. C’est chose faite avec ce documentaire qui nous entraîne...

Documentaire Palestine : le combat des Samaritains Ce groupe ethnique et religieux, majoritairement établi sur la montagne Gerizim, proche de Naplouse en Cisjordanie, préserve ses traditions...

Documentaire Horizon Pacifique – Va’a, la pirogue polynésienne Depuis 24 ans se tient dans l’archipel des îles Sous-le-Vent la plus mythique course de pirogues à rames :...

Documentaire La France qui réussit – Les fusées et les Guyanais Un documentaire de 52 minutes sur la France qui bouge, qui change, qui se remue, qui innove et nous...

Documentaire Y´avait quoi à la cantine Rien de tel que de manger pendant un mois à la cantine pour savoir ce que trouvent les écoliers...

Documentaire SNCF et sécurité, les usagers sont-ils en danger ? Le 12 juillet 2013, sept personnes sont décédées suite au déraillement d’une locomotive près de Brétigny-sur-Orge. De graves défauts...