Du sable blanc et des eaux cristallines, des suites luxueuses à 3000 dollars, et sur la plage …des patrouilles de militaires. Bienvenue à Tulum ! Jamais cette station balnéaire mexicaine n’avait connu un tel succès, près de 2 millions de visiteurs l’an dernier. Mais derrière l’image bohème-chic plane l’ombre du narcotrafic. En 2021, deux vacancières sont mortes au cours d’un affrontement entre gangs, et il y a un mois, le chef de la sécurité a été abattu. Désormais les touristes vivent au rythme des contrôles de police et du couvre-feu.