Cet esprit animal chinois se métamorphose en femme fatale. Femme-serpent ou renarde, elle charme ses proies avec un regard hypnotique et une grâce ensorcelante. Les jeunes hommes tombent sous son emprise, attirés par sa beauté factice. Lentement, elle les consume, les poussant à la folie et à la mort, tandis qu’ils ne peuvent fuir l’étreinte glacée de son désir fatal.
Morts-vivants, créatures nocturnes, esprit animal ou encore fantômes venant hanter des lieux familiers… À l’occasion d’Halloween, ARTE propose une série documentaire retraçant l’histoire de six créatures démoniaques de la culture asiatique : confidences sur leurs origines et leur modus operandi.
Une série documentaire de Yves Montmayeur (France, 2025) documentaire disponible jusqu’au 15/10/2028