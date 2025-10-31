Ressources Dans la même catégorie

Conférence Expériences de mort imminente: la science face à une énigme Sensation de bien-être exceptionnel, vision d’un tunnel, d’une lumière vive… Depuis les années 70, les expériences de mort imminente...

Documentaire Les superstitions décryptées Pourquoi dit-on qu’un pain posé à l’envers porte malheur ? Quelles sont les craintes qui entourent le chiffre 13...

Documentaire Expériences de mort imminente : le grand voyage de la conscience Que se passe-t-il après la mort ? C’est la question suprême, à laquelle personne n’a encore trouvé de réponse....

Conférence Légendes et mystères des Pyrénées Orientales Le département des Pyrénées-Orientales est une terre riche de mystères. Souterrains ou secrets Templiers, histoires de sorcières et de...

Article La voyance par tchat vous aide à trouver des réponses à vos questions La voyance par tchat s’impose aujourd’hui comme un moyen moderne et accessible pour obtenir des éclaircissements face aux doutes...

Documentaire Paris : une rue hantée par les drames Au cœur de Paris, derrière des façades élégantes, une rue cache un passé troublant. Accidents tragiques, suicides mystérieux, crimes...

Article Expérience de mort imminente : réalité ou illusion ? Les expériences de mort imminente (EMI) fascinent et interrogent. Ces récits, rapportés par des personnes ayant frôlé la mort,...

Podcast Mary Celeste : le navire fantôme perdu dans l’Atlantique Mercredi 4 décembre 1872, les vents se lèvent sur l’Atlantique nord. Le Dei Gratia fend les vagues et l’écume...

Documentaire Enquete Paranormale – Le trésor maudit Ayutthaya est l’une des plus grandes villes de Thaïlande. Elle posséde un nombre incalculable de temples, et a la...

Documentaire La sainte Croix Depuis 1492, à Rome, la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem abrite le Titulus Crucis. Cette petite pièce de bois serait un morceau...

Documentaire Jack l’éventreur, suspect n°1 Les meurtres de Jack l’éventreur ont terrorisé Londres, et plus précisément le quartier de Whitechapel, entre août et novembre...

Documentaire A la recherche des reliques saintes – La vierge de Guadeloupe L’arche de Noé, le Graal et l’arche d’alliance ont donné lieu à de véritables quêtes. Des aventuriers et des...

Documentaire Le Saint-Suaire de Turin Le suaire de Turin, ou linceul de Turin, est un drap de lin jauni de 4,42 mètres de long...

Documentaire Bizarre ou quoi? S02E01 Saison 2 – épisode 1. Tout d’abord, un fermier du Colorado découvre une vache mystérieusement mutilée par des forces inconnues....

Documentaire À la recherche des reliques saintes – La Sainte Croix Depuis des siècles, la Croix de Jésus n’a cessé de passionner les chrétiens. Christian R. Page refait avec nous...

Documentaire Code Breaker – L’énigme de DB Cooper Le 24 novembre 1971, un inconnu détourne un avion après avoir reçu une rançon de 200 000 dollars, et...

Documentaire Le vampire, mythe ou réalité ? Documentaire de François Freynet sur le thème du vampire. Avec la musique de Heavenly Creatures (« Vlad Tepes » et « Black...

Documentaire Les lignes de Nazca Une araignée, un singe, une baleine, un condor, un colibri, un « astronaute » et bien d’autres géoglyphes ornent...

Documentaire Chasseurs de légendes – Hitler et la lance de la destinée \r

Selon l’Evangile de saint Jean, lorsque Jésus fut crucifié, un soldat romain du nom de Longinus transperça le flanc...